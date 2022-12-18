Херсон вкотре потрапив під обстріл російських військ: є загиблі та постраждалі – влада

У неділю, 18 грудня, під час обстрілу Херсона російськими військами загинуло двоє людей, повідомила голова місцевої військової адміністрації Галина Лугова в ефірі телемарафону.

«Ворог не припиняє обстрілювати Херсонську територіальну громаду. Станом на 15-ту годину вже відбулося 12 обстрілів, є двоє загиблих та чотири постраждалих», – зазначила Лугова.

За її словами, російські війська обстрілювали мікрорайон Херсона Острів, нафтогавань, також прилітало у центр, Антонівку, Комишани, обстріли міста не припиняються.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.