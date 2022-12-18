Російські обстріли Херсона тривають, троє людей загинули – Янушевич

Російські війська протягом попередньої доби продовжували обстрілювати Херсонщину та обласний центр, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич 18 грудня.

За його даними, російська армія 54 рази обстріляла територію Херсонщини напередодні, в тому числі з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів, танків та снайперського вогню.

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«Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки. Минулої доби через російські обстріли загинуло троє людей, шестеро жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості», – повідомив Янушевич.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.