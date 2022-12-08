Зеленський посмертно нагородив чотирьох поліцейських, які напередодні загинули на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив державними нагородами чотирьох поліцейських, які напередодні загинули на Херсонщині.



«Щойно я підписав укази про відзначення державними нагородами – посмертно – поліцейських, чиї життя були забрані вчора на Херсонщині російськими мінами. Звання Герой України присвоєно полковнику поліції Михайлу Куратченку, ордени «За мужність» капітанам поліції Ігорю Мельнику, Сергію Ненаді та капралу Вадиму Періжку. Вони робили все для безпеки українців. Уже повертаючись після виконання одного із завдань – коли вилучили зброю та боєприпаси зі схрону окупантів, яких було залишено багато на Херсонщині, – поліцейські потрапили у мінну пастку», – заявив він у своєму відеозверненні.

Як повідомив 8 грудня голова Нацполіції Ігор Клименко, на Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді російських мін підірвалися четверо поліцейських. Ще четверо правоохоронців були поранені.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр.

Як повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, на Херсонщині війська РФ, відступаючи, використовували «підступні» методи мінування великих площ.