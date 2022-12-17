Генштаб ЗСУ: під обстріли російських військових потрапили Дружківка, Краматорськ та Херсон

Війська РФ намагаються прорвати оборону військ ЗСУ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ в фейсбуці.

«Росіяни продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступальних операцій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Лиманському напрямку намагаються відновити втрачене положення. На інших напрямках зосереджують зусилля на стримуванні дій українських захисників», – зазначили в Генштабі ЗСУ.

Протягом 17 грудня окупанти завдали п’ять ракетних ударів. Під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області. При цьому українські сили ППО знищили дві ракети типу «Онікс», що були запущені з тимчасово окупованого Криму по Одеській області. Окрім того, російські війська здійснили понад десять обстрілів із РСЗВ по позиціях ЗСУ на різних напрямках і по цивільній інфраструктурі Херсона, уточнили українські військові.

Вранці 16 грудня Росія завдала чергового масованого удару, атакувавши Україну, за даними Повітряних сил, 76 ракетами, 60 із яких збили.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в трьох районах Києва. Як повідомила київська влада, в повітряному просторі Києва було зафіксовано близько 40 ракет, з них сили ППО знищили 37.

Як зазначили в «Укренерго», це вже була дев’ята атака на енергосистему України, ціллю знову стали магістральні мережі та об’єкти генерації.

За даними «Укренерго», внаслідок обстрілів енергетичної інфраструктури найбільших уражень зазнали північний, південний, і центральний регіони.

Росія з використанням безпілотників і ракет розпочала масовані удари по українській енергетичній системі два місяці тому, 10 жовтня. За цей час їй вдалося вивести з ладу значну частину системи, в Україні здійснюються як планові, так і екстрені відключення електроенергії.