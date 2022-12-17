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Росія втратила за добу 420 своїх військових – Генштаб

Українські військові оглядають підбитий під час контрнаступу ЗСУ російський танк на околиці міста Ізюму Харківської області, 11 вересня 2022 року

Росія за останню добу втратила у війні проти України 420 своїх військових, повідомив 17 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними командування, від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягнули близько 97 690 осіб.

Крім того, як повідомили у Генштабі, Росія втратила:

  • танків ‒ 2985 (п’ять за останню добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6)
  • артилерійських систем – 1947 (+1)
  • РСЗВ – 410
  • засобів ППО ‒ 211
  • літаків – 281
  • гелікоптерів – 264
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648
  • крилатих ракет ‒ 653 (+61)
  • кораблів /катерів ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14)
  • спеціальної техніки ‒ 174 (+2).

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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