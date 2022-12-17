Росія втратила за добу 420 своїх військових – Генштаб

Росія за останню добу втратила у війні проти України 420 своїх військових, повідомив 17 грудня Генеральний штаб Збройних сил України.

За даними командування, від початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії сягнули близько 97 690 осіб.

Крім того, як повідомили у Генштабі, Росія втратила:

танків ‒ 2985 (п’ять за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6)

артилерійських систем – 1947 (+1)

РСЗВ – 410

засобів ППО ‒ 211

літаків – 281

гелікоптерів – 264

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648

крилатих ракет ‒ 653 (+61)

кораблів /катерів ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14)

спеціальної техніки ‒ 174 (+2).

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.