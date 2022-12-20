«Колективна відповідальність»: британська розвідка назвала причину зустрічі Путіна з генералами війни

Британська розвідка заявляє, що нещодавня зустріч президента РФ Володимира Путіна із російськими військовими командувачами була зрежисована таким чином, щоб продемонструвати саме колективну відповідальність за хід війни.

«16 грудня президент Росії Володимир Путін відвідав Об’єднаний штаб «спеціальної військової операції». Було знято зустріч Путіна з низкою високопоставлених військових, у тому числі з начальником Генерального штабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу. Він запропонував варінати щодо наступних кроків «спеціальної військової операції». Командувач російської групи військ в Україні генерал Сергій Суровікін був одним із тих, хто виступив з доповіддю. На цій зрежисованій зустрічі Путін, мабуть, мав намір продемонструвати колективну відповідальність за спецоперацію», – йдеться в повідомленні, яке 20 грудня цитує Міністерство оборони Великої Британії.

Британська розвідка припускає, що «ця демонстрація, ймовірно, була спрямована на те, щоб зняти з Путіна відповідальність за військові невдачі, високий рівень смертності та зростання незадоволеності населення мобілізацією».

«Телевізійні кадри, ймовірно, були призначені для того, щоб розвіяти чутки в соціальних мережах про звільнення генерала Герасимова», – додають британські фахівці.

16 грудня Кремль повідомляв, що Путін «увесь день» слухав звіти воєначальників щодо війни. На зустрічі були міністр оборони Росії Сергій Шойгу, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов і командувач операції в Україні Сергій Суровікін. Де саме проходила зустріч, Кремль не повідомив. У зоні бойових дій президент Росії жодного разу не був.