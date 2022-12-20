Армія РФ вночі обстріляла об’єкт промислової інфраструктури на Харківщині, виникла пожежа

Вночі війська РФ обстріляли об’єкт промислової інфраструктури на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Сьогодні близько 2-ї години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих. На місцях працюють рятувальники», – повідомив Синєгубов у Telegram.
За його словами, були обстріляні прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів. Крім того, були завдані ракетні удари по Ізюмщині.
Попередньо – без постраждалих.
Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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