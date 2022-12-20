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Армія РФ вночі обстріляла об’єкт промислової інфраструктури на Харківщині, виникла пожежа

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Вночі війська РФ обстріляли об’єкт промислової інфраструктури на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Сьогодні близько 2-ї години ночі в Ізюмському районі внаслідок ракетних ударів окупантів виникла масштабна пожежа на цивільному об’єкті промислової інфраструктури. На щастя, без постраждалих. На місцях працюють рятувальники», – повідомив Синєгубов у Telegram.

За його словами, були обстріляні прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп’янського районів. Крім того, були завдані ракетні удари по Ізюмщині.

Попередньо – без постраждалих.

Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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