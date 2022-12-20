Дніпропетровщина вночі тричі зазнала атак військ РФ із важкої артилерії – ОВА

У ніч на вівторок російські війська тричі обстріляли дві громади Нікопольського району Дніпропетровської області, є руйнування, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

«Тричі обстріляли з важкої артилерії дві громади – Мирівську та Покровську. Випустили на мирні села не менше 20 снарядів. Люди вціліли», – повідомив Резніченко у Telegram.

Він уточнив, що пошкоджено з десяток приватних будинків та господарських споруд, газопроводи та лінія електропередач.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.