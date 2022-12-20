300 днів війни: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

У Генштабі Збройних сил України повідомили, що війська РФ надалі зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках, намагаючись відновити втрачені позиції на Лиманському напрямку.

«За минулу добу підрозділи сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ та 6 ударів по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів.

«Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника», – повідомили у Генштабі.

Коментарів російської сторони в умовах війни отримати неможливо.

Розпочалася трьохсота доба російського широкомасштабного вторгнення.