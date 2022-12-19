ЗСУ збили два російські гелікоптери – Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про збиття двох російських гелікоптерів.

«Сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожих гелікоптери. Інформація щодо їхнього типу наразі уточнюється», – йдеться у повідомленні штабу, опублікованому в фейсбуці.



За даними Генштабу, українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників.



Крім того. українські військові заявляють про знищення в попередні біля Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області російського складу боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранення понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на 19 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 264 гелікоптери.

Москва про втрати своєї техніки у війні проти України не повідомляє. Міноборони Росії востаннє звітувало про втрати своїх військових 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.