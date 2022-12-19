Поки Росія не залишить окупованих територій України, переговорів не може бути – Сунак

Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак закликав ігнорувати будь-які заклики Москви до переговорів, доки вона не залишить окуповані території в Україні. Про це він заявив під час зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил у Латвії, повідомляє Sky News.



«Ми повинні чітко розуміти, що будь-який односторонній заклик Росії до припинення вогню є абсолютно безглуздим у нинішньому контексті… Я думаю, що це був би хибний заклик, його використала б Росія для перегрупування, посилення своїх військ. І поки вони не відступлять із завойованої території, не може і не повинно бути справжніх переговорів», – сказав Сунак.

За його словами, альянс має продовжувати зосереджуватися на «зниженні спроможності Росії перегруповуватися та поповнювати запаси».

Президент України Володимир Зеленський в онлайн-форматі звернувся до учасників зустрічі. Він, серед іншого, закликав збільшити можливість постачання систем ППО Україні й допомогти пришвидшити відповідні рішення партнерів.



Ця зустріч сталася через кілька годин після того, як російські війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, було виявлено близько 35 баражуючих боєприпасів, 30 із них збили. Зокрема, атака була спрямована проти Києва і Київської області.