Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Росія за добу втратила понад пів тисячі своїх військових в Україні – Генштаб

Знищена під час контрнаступу ЗСУ російська військова техніка поблизу міста Ізюму Харківської області, 13 вересня 2022 року

В Україні за останню добу загинули близько 520 російських військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 98 800 своїх військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, серед російських втрат, за даними Генштабу, такі:

  • танки ‒ 2988 (один – за останню добу)
  • бойові броньовані машини ‒ 5969 (+6)
  • артилерійські системи – 1953 (+5)
  • РСЗВ – 410
  • засоби ППО ‒ 212 (+1)
  • літаки – 281
  • гелікоптери – 264
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8),
  • крилаті ракети ‒ 653
  • кораблі /катери – 16
  • автомобільна техніка й автоцистерни – 4592 (+13)
  • спеціальна техніка ‒ 175 (+1).

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Читайте також: «Творчі бригади» навряд чи зможуть розвіяти занепокоєння російських солдатів – британська розвідка

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG