Росія за добу втратила понад пів тисячі своїх військових в Україні – Генштаб

В Україні за останню добу загинули близько 520 російських військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 98 800 своїх військових, йдеться в повідомленні.

Крім того, серед російських втрат, за даними Генштабу, такі:

танки ‒ 2988 (один – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 5969 (+6)

артилерійські системи – 1953 (+5)

РСЗВ – 410

засоби ППО ‒ 212 (+1)

літаки – 281

гелікоптери – 264

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8),

крилаті ракети ‒ 653

кораблі /катери – 16

автомобільна техніка й автоцистерни – 4592 (+13)

спеціальна техніка ‒ 175 (+1).

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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