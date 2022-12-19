Росія за добу втратила понад пів тисячі своїх військових в Україні – Генштаб

В Україні за останню добу загинули близько 520 російських військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 98 800 своїх військових, йдеться в повідомленні.
Крім того, серед російських втрат, за даними Генштабу, такі:
- танки ‒ 2988 (один – за останню добу)
- бойові броньовані машини ‒ 5969 (+6)
- артилерійські системи – 1953 (+5)
- РСЗВ – 410
- засоби ППО ‒ 212 (+1)
- літаки – 281
- гелікоптери – 264
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1657 (+8),
- крилаті ракети ‒ 653
- кораблі /катери – 16
- автомобільна техніка й автоцистерни – 4592 (+13)
- спеціальна техніка ‒ 175 (+1).
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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