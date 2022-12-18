«Творчі бригади» навряд чи зможуть розвіяти занепокоєння російських солдат – британська розвідка

«Творчі бригади», створення яких анонсувало російське міністерство оборони, навряд чи зможуть подолати тривоги російських військовослужбовців, повідомляє розвідка Великої Британії 18 грудня.

Таким чином відомство прокоментувало намір російського Міноборони створити дві бригади для підняття бойового духу військових, які беруть участь у війні проти України.

«Російські медіа повідомляють, що до лав увійдуть оперні співаки, актори та циркові артисти. Це сталося після недавньої кампанії російського Міноборони, спрямованої на заохочення громадськості жертвувати музичні інструменти на потреби солдат», – йдеться в зведенні розвідки, яку цитує британське Міноборони.

Розвідка зазначає, що, хоча військова музика та розваги для військових є традицією в багатьох арміях, у Росії вони тісно переплітаються із радянською концепцією ідеологічної освіти.

При цьому, додають у Міноборони, для російських збройних сил, скоріш за все, залишається значною проблемою низький моральний дух.

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«Однак занепокоєння солдатів насамперед зосереджені на дуже високому рівні втрат, поганому керівництві, проблемах із зарплатою, відсутності обладнання та боєприпасів, а також ясності щодо цілей війни. Зусилля творчих бригад навряд чи суттєво знімуть ці побоювання», – підсумовує розвідка.

Міністерство оборони Росії заявило 14 грудня, що створить «фронтові творчі бригади» для «підтримки високого морально-політичного і психологічного стану» військових, які воюють проти України.