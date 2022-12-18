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У ЗСУ прокоментували інформацію щодо «поїздки» Шойгу по російських позиціях в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу (ліворуч) і начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов, 16 грудня 2022 року

Інформація про «візит» очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу на позиції російських військових на окупованій території України потребує підтвердження, зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Не дуже довіряю, що він (Шойгу – ред.) такий сміливий, що прибув туди (на окуповані території України – ред.). Але я скажу навіть більше. Його візит, людини, яка начепила погони генерала армії, не служивши навіть строкової служби в армії і якого називають «фанерним маршалом» самі військовослужбовці ЗС РФ – це радше мінус, аніж плюс. Це швидше деморалізація особового складу, ніж підтримка. Коли приїжджає цей ряжений, шапіто, то це виводить їх (окупантів – ред.) з себе», – зауважив Череватий.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав місця дислокації російських військ в Україні, повідомило російське міністерство оборони вранці 18 грудня.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 17 грудня, президент Росії Володимир Путін відвідав об’єднаний штаб видів військ, які беруть участь у бойових діях на території України, та провів нараду з командуванням.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що таким чином Кремль намагається показати Путіна як «компетентного лідера воєнного часу», особливо на тлі критики ролі президента РФ у керівництві воєнними діями, яка нещодавно прозвучала з боку російських прихильників війни.

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