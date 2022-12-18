У ЗСУ прокоментували інформацію щодо «поїздки» Шойгу по російських позиціях в Україні

Інформація про «візит» очільника Міноборони РФ Сергія Шойгу на позиції російських військових на окупованій території України потребує підтвердження, зазначив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Не дуже довіряю, що він (Шойгу – ред.) такий сміливий, що прибув туди (на окуповані території України – ред.). Але я скажу навіть більше. Його візит, людини, яка начепила погони генерала армії, не служивши навіть строкової служби в армії і якого називають «фанерним маршалом» самі військовослужбовці ЗС РФ – це радше мінус, аніж плюс. Це швидше деморалізація особового складу, ніж підтримка. Коли приїжджає цей ряжений, шапіто, то це виводить їх (окупантів – ред.) з себе», – зауважив Череватий.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідав місця дислокації російських військ в Україні, повідомило російське міністерство оборони вранці 18 грудня.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 17 грудня, президент Росії Володимир Путін відвідав об’єднаний штаб видів військ, які беруть участь у бойових діях на території України, та провів нараду з командуванням.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що таким чином Кремль намагається показати Путіна як «компетентного лідера воєнного часу», особливо на тлі критики ролі президента РФ у керівництві воєнними діями, яка нещодавно прозвучала з боку російських прихильників війни.