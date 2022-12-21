У Запорізькій області російська авіація завдала удару по місцевій лікарні – Генштаб ЗСУ

Російські війська протягом доби завдали три ракетні удари та авіаційний удар по цивільних об’єктах в Запорізькій області, в Гуляйполі російська авіація вдарила по міській лікарні, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, противник і надалі зосереджує зусилля на веденні наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках, також намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника немає.

Командування повідомляє, що на Запорізькому та Херсонському напрямках російських обстрілів з реактивної та ствольної артилерії, зокрема, зазнав населений пункт Червоногригорівка Дніпропетровської області, передмістя та місто Херсон, місто Очаків, є постраждалі.

Крім того, у штабі підтвердили вогневе ураження російських складів минулого тижня на Луганщині – детонація тривала майже добу.

«Підтверджено вогневе ураження 15 та 16 грудня цього року ворожих складів боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області. Детонація на зазначених складах тривала понад 20 годин. 20 грудня цього року вогневого ураження зазнали окупанти, що скупчились на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там перебували близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Детальна інформація щодо втрат техніки та особового складу уточнюється», – повідомили українські військові.