Кім повідомив про двох поранених в Очакові, серед них є дитина

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про двох поранених в Очакові.



«В Очакові 2 поранених. Мати і дитина», – написав він у телеграмі.



Кім не уточнив, коли люди постраждали – внаслідок вчорашніх атак чи сьогодні, оскільки о 12:26 у Миколаївській області було оголошено повітряну тривогу.



За даними ОВА, 20 грудня протягом дня російські війська завдавали артилерійських ударів по Очаківській громаді. Тоді про постраждалих не повідомлялося.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.