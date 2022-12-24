Ранковий обстріл центру Херсона: число загиблих зросло до 7, поранені 58 людей – ОВА

Кількість загиблих внаслідок ранкового російського обстрілу в центрі Херсоні зросла до семи, поранених – до 58, з них 18 людей перебувають у тяжкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«У вихідний день напередодні Різдва Христового росіяни завдали удару по центру міста. Атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі – місця, де перебуває найбільше людей… Тут навіть поруч немає військових обʼєктів. Це цілеспрямований удар по мирних людях», – написав він у телеграмі.

Янушевич додав, що правоохоронці вже проводять розслідування за статтею «порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством». В Офісі генпрокурора підтвердили проведення розслідування.

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що місто обстріляли з «Градів».

«Це не військові обʼєкти, це не війна за правилами. Це терор, це вбивства заради залякування і задоволення», – прокоментував обстріл президент України Володимир Зеленський.

За даними місцевої влади, минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів російських військ загинули п’ятеро цивільних людей, 17 – зазнали поранень, в тому числі дитина, яка перебуває в тяжкому стані.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода 13 грудня депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей – нині ж майже 10 тисяч виїхали з міста.