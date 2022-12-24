ОВА: на Херсонщині через обстріли РФ за добу загинули 5 людей, серед поранених – дитина

На Херсонщині минулої доби внаслідок обстрілів російських військ загинули п’ятеро цивільних людей, 17 – зазнали поранень, в тому числі дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Російські окупанти 74 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Ворог цілий день нещадно атакував житлові квартали Херсона – зафіксовано 36 обстрілів. Російські снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки», – написав Янушевич у телеграмі.

За його словами, постраждала 6-річна дівчинка перебуває в лікарні з множинними осколковими травмами, вона – у тяжкому стані.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода 13 грудня депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей – нині ж майже 10 тисяч виїхали з міста.