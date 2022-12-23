Через ранковий обстріл Херсона загинули двоє цивільних – ОГП

Внаслідок ранкового обстрілу Херсона російськими військами загинули двоє цивільних, повідомляє Офіс генпрокурора.

Повідомляється, що пошкоджено житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

За попередніми даними, армія РФ атакувала місто реактивними системами залпового вогню.

«Задля належного розслідування воєнних злочинів, проводяться необхідні слідчі дії, на місцях працюють прокурори, слідчі та експерти. Обстріли міста не вщухають», – йдеться в повідомленні.

За даними ОГП, розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними Херсонської ОВА, напередодні в регіоні одна людина загинула та двоє зазнали поранень. Загалом був 61 обстріл території Херсонщини. У Херсоні російські війська стріляли 30 разів.