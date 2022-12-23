П’ятеро людей загинули через російські обстріли Херсонщини і Донеччини – влада

Одна людина загинула та двоє зазнали поранень внаслідок обстрілів Херсонської області за минулу добу, повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич.

«Російські окупанти 61 раз обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області загарбники атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Ворог обстріляв Херсон 30 разів – цілився по житлових кварталах міста», – розповів Янушевич.

За його словами, російські снаряди влучили в освітні заклади, приватні та багатоквартирні будинки.

Тим часом у результаті обстрілів у Донецькій області за добу загинули четверо людей, ще семеро були поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«За 22 грудня росіяни вбили 4 мирних мешканців Донбасу: 2 у Часовому Яру та 2 – у Бахмуті», – написав Кириленко у Telegram.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.