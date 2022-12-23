Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

У районах 19 населених пунктів ЗСУ відбили атаки військ РФ – Генштаб

Розпочалася триста третя доба російського широкомасштабного вторгнення

За минулу добу українські військові відбили атаки армії РФ в районах 16 населених пунктів.

«Підрозділи сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині», – повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Українські військові повідомляють: через значні втрати війсбка РФ облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз використовується для розміщення військовослужбовців РФ.

У Генштабі також зазначили, що на території окупованого Криму армія РФ здійснює інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ–Джанкой.

Розпочалася триста третя доба російського широкомасштабного вторгнення.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG