У районах 19 населених пунктів ЗСУ відбили атаки військ РФ – Генштаб

За минулу добу українські військові відбили атаки армії РФ в районах 16 населених пунктів.

«Підрозділи сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині», – повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Українські військові повідомляють: через значні втрати війсбка РФ облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз використовується для розміщення військовослужбовців РФ.

У Генштабі також зазначили, що на території окупованого Криму армія РФ здійснює інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ–Джанкой.

Розпочалася триста третя доба російського широкомасштабного вторгнення.