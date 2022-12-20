Ще двох працівників СІЗО в Херсоні затримали за підозрою в держзраді – ДБР

Державне бюро розслідувань затримало ще двох працівників херсонського слідчого ізолятора за співпрацю з російськими окупантами, повідомляє відомство 20 грудня.

За повідомленням, йдеться про двох інспекторів Херсонського СІЗО, які працювали на російську окупаційну адміністрацію.

«Фігуранти добровільно перейшли на бік ворога з перших днів окупації та працювати у незаконно створеному органі – «Управление службы исполнения наказаний по Херсонской области». Вони виконували вказівки ворога та отримували зарплатню у рублях», – йдеться в заяві.

ДБР зазначає, що документувало діяльність підозрюваних ще до звільнення Херсона.

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«Маючи інформацію про те, що фігуранти можуть продовжувати контактувати з окупантами та надавати їм інформацію щодо Збройних сил України вже на території звільненої Херсонщини, ДБР затримало цих двох осіб», – додає Бюро.

Затриманим повідомили про підозру в державній зраді. Санкція передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна в разі обвинувального вироку.

Служба безпеки України в листопаді затримала в Херсоні трьох працівників місцевого слідчого ізолятора за підозрою в державній зраді.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. Відтоді в місті регулярно затримують людей, яких підозрюють у співпраці з російською окупаційною адміністрацією.