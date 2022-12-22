Генштаб ЗСУ підтвердив два удари по військах РФ на Херсонщині

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив два удари по російських військах на лівобережжі Херсонщини, втрати противника – близько 300 солдат.
«20 грудня цього року Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в фейсбуці.
У Генштабі також повідомляють про ураження 20 грудня російського польового аеродрому біля Каховки Херсонської області – противник втратив до 150 осіб вбитими та близько 50 пораненими, знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.
Крім того, сьогодні українські війська вразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили противника.
За даними штабу, війська РФ продовжують зосереджувати зусилля на наступальних діях на Бахмутському і Авдіївському напрямках, а на Куп’янському і Лиманському – намагаються покращити своє тактичне положення.
Читайте також: Війська РФ не мають «переломного успіху», але «локальні рухи» є – Череватий про ситуацію в Бахмуті
11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Війська РФ відступили на лівобережжя Херсонщини.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України.
На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти.
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнили майже усю окуповану до того частину Харківщини.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах.
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині.
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 6 826 випадків загибелі і 10 759 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до півночі 18 грудня.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ