Війська РФ не мають «переломного успіху», але «локальні рухи» є – Череватий про ситуацію в Бахмуті

Російські війська не мають «переломного успіху» у Бахмуті, але «локальні рухи» є, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.



«Немає в них в Бахмуті переломного успіху, немає прориву нашої оборони, що передбачає серйозна наступальна операція. Локальні рухи, вигини фронту бувають. Їхні групи іноді проривалися на околиці Бахмуту, але вони були звідти вибиті, в тому числі завдяки британській бронетехніці», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, біля Бахмуту досягається дві головні мети: противник не може здійснити прорив, а відтак – іти далі і наступати, окуповуючи Донбас, також він несе «неймовірні втрати» як для армії 21 століття.

Днями британська розвідка заявила, що за останній тиждень російські сили дещо просунулися на східній околиці міста Бахмут, але є сумнів щодо успішності ведення боїв у межах населених пунктів.

Читайте також: «Україна ніколи не повернеться в орбіту Росії»: бойовий медик про евакуацію поранених із Бахмута та суть цієї війни

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє, що на Бахмутському напрямку армія РФ нині продовжує вести штурмові дії.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.