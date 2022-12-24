«Російських вбивць буде покарано»: Резніков відреагував на ранковий обстріл Херсона

Україна зможе запобігти таким трагедіям, одна із яких трапилась вранці 24 грудня в Херсоні, якщо отримає більше озброєння, наголосив міністр оборони Олексій Резніков у твітері.

За його словами, сьогоднішній обстріл армією РФ Херсона – не лише воєнний злочин, а й спроба помститися жителям міста, які чинили опір окупації та довели усьому світу, що Херсон – це Україна.

«Україна зможе запобігти таким трагедіям, якщо вона матиме більше засобів контрбатарейної боротьби, більше артилерії і більше далекобійних боєприпасів. Таким чином, російських вбивць буде покарано і вигнано з України», – підкреслив міністр.

Внаслідок обстрілу російським військовими центру Херсона вранці 24 грудня загинуло семеро осіб, поранено – 58, з них 18 людей перебувають у тяжкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

За даними місцевої влади, минулої доби на Херсонщині внаслідок обстрілів російських військ загинули п’ятеро цивільних людей, 17 – зазнали поранень, в тому числі дитина, яка перебуває в тяжкому стані.

Після відходу з Херсона в листопаді російські війська почали регулярно обстрілювати місто і контрольовану українською владою частину області.

Як повідомив у коментарі Радіо Свобода 13 грудня депутат Херсонської облради Сергій Хлань, у Херсоні з моменту деокупації проживало 80 тисяч людей – нині ж майже 10 тисяч виїхали з міста.