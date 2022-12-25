Янушевич: на Херсонщині за добу через атаки військ РФ 16 людей загинули і ще 64 – поранені

У Херсонській області за добу через російські обстріли 16 людей загинули і ще 64 – були поранені, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Він зазначив, що із 16 загиблих – троє працівників ДСНС. Вони загинули під час проведення робіт з розмінування територій у Бериславському районі.

«Російські окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів», – повідомив голова ОВА.

При цьому, 41 раз армія РФ атакувала Херсон.

«Масованим вогнем загарбники вкрили середмістя Херсона – загинули мирні люди, зруйновано цивільні будівлі. Також під ворожим вогнем опинилися промислові приміщення, медичні заклади, приватні та багатоквартирні будинки», – долав Янушевич.

Внаслідок обстрілу російським військами із «Градів» по центру Херсона 24 грудня 10 людей загинули і десятки зазнали поранень. Місто після деокупації зазнає постійних обстрілів. Влада просить громадян евакуйовуватися.