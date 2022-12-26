Херсон після російської атаки (фотосвідчення)

Через обстріл російськими військами із «Градів» центру Херсону 24 грудня 10 людей загинули та десятки зазнали поранень, повідомила місцева влада. Наступного дня поінформували, що армія РФ продовжила обстрілювати місто з лівобережної частини Херсонщини, яка залишається окупованою. За даними Херсонської ОВА, військові РФ бʼють по обласному центру з артилерії, РСЗВ та мінометів. Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», приїхавши до міста, одразу помітив наслідки обстрілу.