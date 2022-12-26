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Приазов’я

Херсон після російської атаки (фотосвідчення)

Через обстріл російськими військами із «Градів» центру Херсону 24 грудня 10 людей загинули та десятки зазнали поранень, повідомила місцева влада. Наступного дня поінформували, що армія РФ продовжила обстрілювати місто з лівобережної частини Херсонщини, яка залишається окупованою. За даними Херсонської ОВА, військові РФ бʼють по обласному центру з артилерії, РСЗВ та мінометів. Кореспондент проєкту Радіо Свобода «Новини Приазовʼя», приїхавши до міста, одразу помітив наслідки обстрілу.

Вирви на одній з доріг міста та залишки снарядів
1 Вирви на одній з доріг міста та залишки снарядів
Замість скляних вікон у квартирах херсонців &ndash; фанера
2 Замість скляних вікон у квартирах херсонців – фанера
Про обстріли нагадують дірки на будівлях Херсону
3 Про обстріли нагадують дірки на будівлях Херсону
Вибиті вікна будівлі закривають фанерою
4 Вибиті вікна будівлі закривають фанерою
Вирва в асфальті від снаряду
5 Вирва в асфальті від снаряду
Наслідки обстрілу в Херсоні видно майже на кожній центральній вулиці міста
6 Наслідки обстрілу в Херсоні видно майже на кожній центральній вулиці міста
Частина снаряда застрягла в асфальті&nbsp;
7 Частина снаряда застрягла в асфальті 
Деякі будівлі все ще залишаються без вікон
8 Деякі будівлі все ще залишаються без вікон
Обласна херсонська лікарня після обстрілу
9 Обласна херсонська лікарня після обстрілу
В обласній лікарні майже не залишилось цілих вікон&nbsp;
10 В обласній лікарні майже не залишилось цілих вікон 

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