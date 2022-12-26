Інфраструктура Бахмута зруйнована на 60% – ОВА

Інфраструктура Бахмута зруйнована на 60%, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Ворог постійно обстрілює інфраструктуру Бахмута, яка на понад 60% або частково, або повністю знищена. Весь світ уже спостерігав ті жахливі фото, на яких є історичні будівлі, які мають культурну цінність, будівлі закладів культури, в якому вони стані наразі. Взагалі це стосується всіх прифронтових населених пунктів, великих і невеликих, де ворог намагався просунутись. Тактика випаленої землі у ворога залишається», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За його словами, російські війська зазнають величезних втрат на цьому напрямку, але попри це, вони не припиняють атак.

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Днями британська розвідка заявила, що за останній тиждень російські сили дещо просунулися на східній околиці міста Бахмут, але є сумнів щодо успішності ведення боїв у межах населених пунктів.

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє, що на Бахмутському напрямку армія РФ продовжує вести штурмові дії.

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20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

Бахмутський напрямок вважається однією з найбільш гарячих точок фронту.