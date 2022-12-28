Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Австралієць загинув, воюючи на боці України – МЗС Австралії

Речник Департаменту закордонних справ повідомив, що відомство надає консульську підтримку родині загиблого

Австралієць Сейдж О’Доннелл загинув, воюючи на боці України, повідомляють австралійські медіа 28 грудня з посиланням на Департамент закордонних справ і торгівлі цієї країни.

Департамент наводить слова матері 24-річного О’Доннелла, яка заявила, що він «загинув у бою, захищаючи свободу народу України».

«Сейдж пристрасно обстоював свої цінності і служив тут, у власній країні, а останнім часом в Україні», – йдеться в її коментарі.

Речник департаменту повідомив, що відомство надає консульську підтримку родині загиблого.

Читайте також: В Україні загинув шостий американський доброволець, 23-річний Скайлер Ґреґґ

За даними SBS News, О’Доннелл служив раніше в австралійській армії.

У листопаді стало відомо, що в Україні загинув доброволець із Тайваню Ценг Шенг-куанг.

У лютому, після початку повномасштабного російського вторгнення, президент України Володимир Зеленський заявив про формування окремого підрозділу територіальної оборони – Інтернаціонального легіону для іноземців, які хочуть «приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі».

У Києві попрощалися зі шведським добровольцем «Госпітальєрів» (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

У Києві попрощалися зі шведським добровольцем «Госпітальєрів» (фоторепортаж)

13 грудня в Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві відбулося прощання з медиком-добровольцем «Ніко», який приїхав зі Швеції рятувати життя українців.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG