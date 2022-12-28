Австралієць загинув, воюючи на боці України – МЗС Австралії

Австралієць Сейдж О’Доннелл загинув, воюючи на боці України, повідомляють австралійські медіа 28 грудня з посиланням на Департамент закордонних справ і торгівлі цієї країни.

Департамент наводить слова матері 24-річного О’Доннелла, яка заявила, що він «загинув у бою, захищаючи свободу народу України».

«Сейдж пристрасно обстоював свої цінності і служив тут, у власній країні, а останнім часом в Україні», – йдеться в її коментарі.

Речник департаменту повідомив, що відомство надає консульську підтримку родині загиблого.

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За даними SBS News, О’Доннелл служив раніше в австралійській армії.

У листопаді стало відомо, що в Україні загинув доброволець із Тайваню Ценг Шенг-куанг.

У лютому, після початку повномасштабного російського вторгнення, президент України Володимир Зеленський заявив про формування окремого підрозділу територіальної оборони – Інтернаціонального легіону для іноземців, які хочуть «приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі».