Австралієць загинув, воюючи на боці України – МЗС Австралії

Австралієць Сейдж О’Доннелл загинув, воюючи на боці України, повідомляють австралійські медіа 28 грудня з посиланням на Департамент закордонних справ і торгівлі цієї країни.
Департамент наводить слова матері 24-річного О’Доннелла, яка заявила, що він «загинув у бою, захищаючи свободу народу України».
«Сейдж пристрасно обстоював свої цінності і служив тут, у власній країні, а останнім часом в Україні», – йдеться в її коментарі.
Речник департаменту повідомив, що відомство надає консульську підтримку родині загиблого.
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За даними SBS News, О’Доннелл служив раніше в австралійській армії.
У листопаді стало відомо, що в Україні загинув доброволець із Тайваню Ценг Шенг-куанг.
У лютому, після початку повномасштабного російського вторгнення, президент України Володимир Зеленський заявив про формування окремого підрозділу територіальної оборони – Інтернаціонального легіону для іноземців, які хочуть «приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі».
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