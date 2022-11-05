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Новини | Суспільство

Доброволець із Тайваню загинув, воюючи на боці України – ЗМІ

За повідомленнями, Джонатан Ценг служив у складі 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ»

Громадянин Тайваню Ценг Шенг-куанг (Джонатан Ценг) загинув під час бойових дій на Донбасі, воюючи на боці Збройних сил України – про це 4 листопада повідомили тайванські англомовні медіа з посиланням на агентство CNA.

За їхніми даними, родичі 25-річного Ценга підтвердили, що він помер від втрати крові, отримавши важкі поранення під час бою в Луганській області. Відтак він став першим тайванцем, який загинув, воюючи за Україну.

Смерть Ценга також підтвердили українські активісти – про неї повідомили платформи Ukraine+Taiwan Forum та Free Hong Kong Center, засновані «Ліберальною демократичною лігою України».

За повідомленнями, він служив у складі 49-го окремого стрілецького батальйону «Карпатська Січ». Командування наразі не коментувало загибель Ценга.

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