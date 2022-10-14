ЄС має бути готовий ввести превентивні санкції проти Китаю через Тайвань – Фішер

Євросоюз має бути готовий ввести санкції проти Китаю ще до того, як Пекін імовірно вирішить атакувати острів Тайвань, вважає голова комітету закордонних справ Сенату Чехії Павел Фішер. Про це він сказав у коментарі Радіо Свобода.

«Ми можемо вже домовлятися про санкції, і ми маємо бути готовими ввести їх ще до того, як конфлікт почнеться. Ми бачили, як це відбулося в Україні, і ми можемо розглянути схожі кроки для підготовки щодо Тайваню. Я впевнений, що китайська влада дуже уважно спостерігала за тим, які наслідки мало для російської влади вторгнення в Україну, конкретно санкції. Китай за цим спостерігає і аналізує, що може статися з Китаєм», – каже Фішер.

Поїздка спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню на початку серпня викликала обурення Китаю, який розцінив це як спробу США втрутитися в його внутрішні справи. Згодом Китай розпочав військові навчання поблизу острова.

У вересні два китайських літаки перетнули так звану медіанну лінію – неофіційний бар’єр, який розділяє материковий Китай і острів по Тайванській протоці з 1950-х років.

Влітку і на початку осені Тайбей повідомив про десятки китайських літаків, які порушували медіанну лінію.

Китай вважає Тайвань «сепаратистською провінцією» і не виключає використання військової сили для відновлення контролю над островом.