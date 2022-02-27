Зеленський запросив іноземців долучитися до Інтернаціонального легіону тероборони

Президент України Володимир Зеленський закликав громадян іноземних держав, які хочуть «приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі», долучитися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

У заяві, яку вранці 27 лютого поширила пресслужба президента, він пояснив, що за положенням про проходження військової служби у Збройних силах іноземцями й особами без громадянства, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

«У зв’язку з цим усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам і захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України. Це й буде ключовим свідченням вашої підтримки для нашої країни», – сказав Зеленський.

За його словами, для запису в Інтернаціональний легіон та щодо всіх деталей треба звертатися до аташе з питань оборони посольства України у відповідній державі.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Ну другу добу російського вторгнення прессекретар президента України Володимира Зеленського Сергій Нікіфоров заявив, що Україна не відмовлялася від переговорів із Росією і що сторони консультуються про місце та час проведення переговорного процесу.

25 лютого Кремль заявив, що Путін готовий відправити до Мінська делегацію на рівні представників Міноборони, МЗС і адміністрації президента для переговорів з українською стороною.