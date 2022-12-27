Тенісист Джокович повернувся в Австралію через рік після депортації

Дев’ятиразовий чемпіон Australian Open Новак Джокович прибув до Австралії 27 грудня, майже через рік після того, як його депортували за відмову зробити щеплення від COVID-19. Про це повідомляє агенція Agence France-Presse.

Джоковичу спочатку заборонили в’їзд в країну на три роки після того, як у січні він програв суд у справі про вакцинацію. Наразі Австралія скасувала вимогу підтверджувати вакцинацію проти COVID-19.

Влада підтвердила у листопаді, що невакцинованому сербу більше не заборонено в’їзд і він отримав візу. Це дозволяє йому зіграти на Australian Open, першому тенісному турніру серії Grand Slam у сезоні 2023 року, що стартує у січні.