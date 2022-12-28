Армія РФ намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку – Генштаб ЗСУ

Російські війська протягом попередньої доби завдали одного ракетного удару та здійснили 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню в тому числі по цивільних об’єктах Херсона, йдеться в зведенні Генерального штабу вранці 28 грудня.

Штаб застерігає, що небезпека завдання Росією авіаційних та ракетних ударів по критичній інфраструктурі України зберігається.

«Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках та намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Наші воїни відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Червонопопівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Авдіївка, Водяне, Мар’їнка, Побєда і Золота Нива на Донеччині», – йдеться в повідомленні.

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На північному кордоні обстановка стабільна, командування зазначає, що не виявило ознак формування наступальних угруповань.

«На інших напрямках противник веде оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України», – додає штаб.

За його даними, в окупованому Севастополі російські загарбники посилили агітацію щодо вступу на військову службу до армії Росії за контрактом.

Командування також підтвердило удари по російських пункту управління та районах зосередження живої сили й військової техніки.