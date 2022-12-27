Війська РФ зі стрілецької зброї і мінометів обстрілювали прикордоння Сумщини – ОВА

Російські війська протягом дня обстріляли три прикордонні громади Сумщини – Середино-Будську, Шалигинську та Есманьську, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Середино-Будська громада: противник застосував стрілецьку зброю на прикордонні. По Шалигинській громаді ворог вів мінометний обстріл, 10 прильотів. Есманьська громада: росіяни обстріляли прикордоння з артилерії. Було 3 прильоти. Один зі снарядів влучив у помешкання місцевих жителів. Будинок зруйнований. Люди, на щастя, встигли сховатися в укриття», – написав він у телеграмі.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.