Російські військові передислокували літаки з «Енгельса» після вибухів там – Ігнат

Російські військові розосередили літаки з аеродрому «Енгельс» у Саратовській області РФ після вибухів там у ніч на 26 грудня, повідомив в ефірі телемарафону речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

«Після вчорашніх відомих подій бачимо, що літаки там розосереджені, саме стратегічна авіація, йдеться про аеродром «Енгельс». Безумовно, там ще залишається певна кількість літаків, але чимало з них вже передислоковано на різні аеродроми, які можуть їх приймати, утримувати, обслуговувати», – сказав Ігнат.

За його словами, після згаданих подій під вечір 26 грудня активність російської авіації було суттєво було зменшено. «Можливо, окупанти не могли отямитися від тієї «бавовни», що відбувалася», – сказав речник.

Він наголосив, що загроза масованого ракетного обстрілу не минула. «Президент і вище військове керівництво наголошують на тому, що загроза не минула, окупанти не полишили своїх підступних намірів, можливо, десь під новорічні свята чи на якісь інші дати, щоб все ж таки бити по нашій інфраструктурі… Ми повинні готуватися постійно, дотримуватися тих рекомендацій, які дає влада», – сказав Юрій Ігнат.

Напередодні в Міністерстві оборони Росії підтвердили повідомлення, які з’явилися вночі проти 26 грудня, щодо вибухів на військовому аеродромі в місті Енгельс, де базуються стратегічні бомбардувальники.

Як стверджувало відомство, засоби протиповітряної оборони нібито збили на малій висоті український безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули, авіатехніка не постраждала, заявили у міністерстві.

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Раніше російські медіа з посиланням на місцеві пабліки повідомляли про вибухи на російському аеродромі повітряно-космічних сил в Енгельсі.

Зокрема, телеграм-канал Baza з посиланням на місцевих жителів повідомляв, що в місті було чути сигнали повітряної тривоги та звуки вибухів. У спільноті «Енгельс-онлайн» у соцмережі «ВКонтакті» з’явилися фото, ймовірно, пожежі на аеродромі та 34-секундне відео, на якому чути потужний вибух, після якого спрацьовує сигналізація припаркованих машин. Відео схоже на зйомку із камери зовнішнього спостереження житлового будинку.

За інформацією Baza, площа пожежі після вибуху в Енегльсі становила 120 квадратних метрів.

Губернатор Саратовської області РФ Роман Бусаргін написав у своєму телеграм-каналі, що відомості про подію на військовому об’єкті перевіряють силові структури. Він стверджує, що жодних надзвичайних подій у житлових кварталах міста не було, цивільна інфраструктура не постраждала.

Аеродром в Енгельсі, від якого до найближчої території, підконтрольної Україні, близько 700 кілометрів, вже зазнавав атаки 5 грудня. На авіабазі розміщуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС. З аеродрому, зокрема, злітають російські літаки, які атакують цілі в Україні. Ту-95МС та Ту-160 – носії ядерної зброї та входять до складу російських сил стримування ядерної загрози. Супутникові знімки зафіксували ймовірне пошкодження бомбардувальника Ту-95 після атаки 5 грудня.

Того ж дня стало відомо про вибухи на авіабазі «Дягілєво» на околиці Рязані в Росії.

Українська сторона традиційно офіційно не коментуває причетність до атак на російській території.