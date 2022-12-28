Терехов повідомив про обстріл Харкова

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста.



«Харків обстрілюють. Прошу всіх перебувати в укриттях і дотримуватись запобіжних заходів», – написав він у телеграмі.

Також про удари з боку російських військ повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.



Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив про ракетний удар по Харкову.



Харківщина, зокрема і обласний центр, регулярно зазнають атак російських військ.



Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовані атаки на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.