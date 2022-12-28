МЗС назвало нікчемним указ Путіна про спрощене надання громадянства РФ жителям окупованих частин України

Міністерство закордонних справ України прокоментувало указ президента Росії щодо спрощення надання жителям окупованих територій України російського громадянства.

«Указ, який затверджує спрощені процедури виходу з громадянства України та набуття громадянства РФ, є нікчемним і свідчить про неготовність Росії до переговорів, прагнення її керівництва продовжувати війну, поглинання території України, насильницьку асиміляцію та геноцид українського народу», – йдеться в коментарі.

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Відомство звинуватило Росію в нав’язуванні свого громадянства жителям окупованих регіонів, яке «підтверджує злочинну сутність тоталітарного російського режиму».

«Особливе обурення викликає запроваджений без згоди отримувачів порядок видачі російських паспортів примусово переміщеним на територію РФ українським дітям та підліткам від 14 до 18 років, що є кричущим порушенням основоположних прав людини та доказом вчинення Росією геноциду українців», – йдеться в повідомленні.

Міністерство вказує на те, що цей указ Путіна, як і інші нормативні акти Росії щодо громадян України, є юридично нікчемним і не матиме правових наслідків.

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Президент Росії Володимир Путін 26 грудня підписав указ, який спрощує надання російського громадянства жителям окупованих територій України. Відтепер процедура має займати до 10 днів. Крім того, громадянство неповнолітнім, старшим за 14 років, видаватимуть на основі заяви від «законного представника».

Анексія українських територій, проголошена Росією, не визнана Україною та переважною більшістю країн світу. Частина територій, про анексію яких оголосила Росія, перебувають під контролем України.