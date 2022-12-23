ФСБ Росії звинуватила шістьох осіб у держзраді й шпигунстві на користь України

Російська ФСБ заявила про затримання шести громадян Росії у трьох регіонах за підозрою у співпраці з українськими спецслужбами.

У Пермському краї, як стверджують у відомстві, було «викрито агентурну групу СБУ з числа громадян Росії Дмитра Стрєлкова, Михайла Соколова і Олексія Гашева», які нібито готували в країні теракти й диверсії.

За версією ФСБ, організатором був Стрєлков – учасник забороненої в Росії організації «Націонал соціалізм/Біла влада». Він у 2019 році, нібито «ухиляючись від кримінальної відповідальності за скоєні раніше злочини екстремістської спрямованості, виїхав в Україну, де був завербований СБУ», після чого залучив до своєї діяльності Соколова і Гашева, заявили в ФСБ.

У Єврейській автономній області співробітники ФСБ затримали 35-річного жителя Біробіджана Валерія Качина – про його затримання за підозрою у спробі вступити до лав Збройних сил України повідомляли раніше. ФСБ стверджує, що Качин також передавав українським спецслужбам секретну інформацію про об’єкти інфраструктури Єврейської автономної області.

Ще двох людей було затримано в Ростовській області Росії. Це – житель Волгоградської області Євген Никифоров, який нібито збирався взяти участь у війні на боці України, та Владислав Понамарьов, який має російське та українське громадянство. ФСБ стверджує, що він нібито передав Україні відомості про дислокацію російських військовослужбовців, по яких згодом було завдано удару з установки HIMARS.

Повідомляється, що проти всіх затриманих порушили кримінальні справи за статтями про держзраду та шпигунство, і всіх, крім Стрєлкова, відправили під варту, повідомляє телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»). Українська сторона звинувачення не коментувала.

20 грудня президент Росії Володимир Путін закликав співробітників органів безпеки «жорстко припиняти» дії закордонних спецслужб і «оперативно виявляти зрадників, шпигунів і диверсантів». ФСБ Росії останнім часом неодноразово заявляла про затримання осіб, які нібито пов’язані з українськими спецслужбами. Зростає і кількість обвинувачених у держзраді.