Суд в окупованому Криму засудив жителя Севастополя до 12 років тюрми за звинуваченням у держзраді

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму засудив жителя Севастополя до 12 років позбавлення волі за звинуваченням у держзраді, заявили в російській ФСБ.

За версією російських спецслужб, Євген Петрушин у 2020-2021 роках нібито передавав українській розвідці інформацію про діяльність російського Чорноморського флоту.

У ФСБ заявили, що російська контррозвідка «своєчасно припинила» «шпигунську діяльність» Петрушина.

При цьому засуджений він був за статтею не про шпигунство, а про держзраду, він має громадянство Росії.

Повідомляється, що вирок Петрушину, який був затриманий у квітні минулого року, набув чинності. Раніше про цю справу не повідомляли, її подробиці, як і те, чи визнав засуджений провину, – невідомі.

Росія заарештувала десятки людей у Криму, відколи в 2014 році оголосила про анексію українського півострова і встановлення там російської системи судів та адміністрації.