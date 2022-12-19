Крим: російські силовики провели обшуки і затримали кримських татар у Джанкойському районі – активісти

У селі Медведівка Джанкойського району в окупованому Криму вранці 19 грудня російські силовики провели обшуки у трьох будинках кримських татар, повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність».

Як повідомляють активісти, обшуки пройшли у будинках трьох рідних братів Ахаєвих – Ернеста, Марлена й Амета. На даний момент відомо про затримання Ернеста і Марлена Ахаєвих, Амета російські силовики не затримали.

Про причини проведення обшуків не повідомляють, офіційних повідомлень від російських силовиків наразі немає.

15 грудня у цьому ж селі пройшов обшук у кримського татарина Мустафи Мурахаса – російські силовики шукали «заборонені предмети». Як повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», у результаті нічого не було виявлено і вилучено.