«Дуже переживають»: у Зеленського розповіли про зміну риторики окупантів Криму

Російські окупанти значно змінили свою риторику щодо Кримського півострова, тому що побоюються дій бійців ЗСУ, розповіла представниця президента в АР Крим Таміла Ташева в ефірі телемарафону.
«Настрої в Криму наразі різні. Але, наприклад, зараз деякі пропагандисти кажуть, що «в Криму нічого не відбувається, і можете не переживати». Втім, поза тим, на території півострова ведуться фактично окопні роботи. Вони риють їх вздовж берегу моря. Тож ми розуміємо, що вони дуже переживають...», – наголосила вона.
На питання журналіста, чи чекають окупанти в Криму висадки українського десанту, Ташева відповіла: «Ми розуміємо, що так».
«Те, що ми спостерігаємо, вони дуже переживають через це все і «готують бомбосховища»... Якщо раніше окупанти казали, що «Криму нічого не загрожує», і «Крим з Росією назавжди», такі наративи звучали. То зараз вже кажуть – «Ми Крим захистимо», – звернула увагу Ташева.
Починаючи із серпня у Криму майже щодня чути звуки вибухів. Підконтрольна Росії влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» та «роботою ППО». Підконтрольний РФ голова Криму Сергій Аксьонов назвав безпілотники «основною загрозою» для півострова.
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