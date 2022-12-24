У Белграді кількасот росіян протестували проти війни в Україні

Кількасот громадян РФ, які приїхали до Сербії після 24 лютого, на Святвечір за григоріанським календарем в центрі Белграда влаштували протест проти війни в Україні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Організатором акції стало «Російське демократичне товариство», яке заснували на початку листопада. Товариство, яке називає себе антивоєнним й антифашистским, заснували росіяни. Вони прибули до Сербії з метою уникнути мобілізації та заснували в країні приватні компанії, переважно в секторі інформаційних технологій. Сербські ЗМІ уточнюють, що громадяни РФ впродовж минулих десяти місяців зареєстрували щонайменше 300 компаній.

Під гаслом «Мир Україні, свободу Росії» активісти пройшли центральними белградськими вулицями. Один із промовців, Пйотр Нікітін, сказав, що агресія проти України – «це не російська війна, а війна Володимира Путіна». Поліція не дозволила мітингувальникам наблизитися до будинку посольства РФ. Протест завершився без інцидентів.

Громадяни Белграда не долучались до мітингувальників, які несли біло-синьо-білі прапори й транспаранти з написами «Путін, геть руки від України», «Путіна до Гааги» й нагадували, що вже минуло десять місяців від початку повномасштабної війни в Україні.

За неофіційними даними, в Сербії тимчасовий притулок знайшли кілька десятків тисяч росіян, переважно осіб молодшого віку. Вони тут вільно займаються бізнесом, оскільки проти компаній зареєстрованих у Сербії не запроваджують міжнародні санкції.

Сербія не визнала російську анексію Криму й недавні псевдореферендуми в окупованих областях України, але відмовляється запровадити санкції проти Росії, чого вимагає від неї Європейський союз.