Етнічні серби висунули умови для розблокування доріг на півночі Косова 

Понад 1000 етнічних сербів протестували на півночі Косово 22 грудня, вимагаючи звільнення затриманих сербів та виконання інших умов, перш ніж вони знімуть кілька дорожніх загороджень, встановлених у цьому районі.

Горан Ракіч, президент «Сербського списку», представив три умови протесту, який зібрав близько 1500 сербів у селі Рударе, повідомляє балканська служба Радіо Свобода. Акція тривала близько години і пройшла мирно й без інцидентів.

Окрім звільнення співвітчизників-сербів, мітингувальники вимагали виведення спецпідрозділів косовської поліції та «відкликання таємних списків на арешт і вбивство сербів».

Ракіч заявив натовпу, що без виконання цих умов розбору барикад не буде. Він сказав, що ключ до вирішення цієї кризи «виключно в Приштині».

Раніше президент «Сербського списку» заявляв, що косовський прем’єр-міністр Альбін Курті планує «вбивати сербів» на барикадах. Натомість Курті в інтерв’ю газеті The Guardian висловлював стурбованість тим, що «розбір барикад може призвести до можливих жертв».

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Косовський міністр внутрішніх справ Джелал Свекла також заперечив, що поліція має списки для арешту колишніх поліцейських сербської національності.

Свекла заявляв, що поліцейські сили можуть усунути барикади, але він хоче, щоб їх усунули або серби, або війська міжнародної миротворчої місії під проводом НАТО в Косово (KFOR).

«Заради стабільності ми чекаємо, коли їх приберуть ті, хто їх збудував, або КФОР, але навіть в очікування є межа», – сказав він на пресконференції в Мітровіці, на півночі Косова.

У протестах взяли участь члени сербської громади, які живуть на південь від річки Ібар, яка відокремлює північ Косова від півдня, і переважно є працівниками сербських установ у Косово.

Деякі протестувальники повідомили Радіо Свобода, що взяли участь у протесті, щоб боротися за свої права, але інші сказали, що їх змусили взяти участь.

Акція протесту пройшла біля однієї з барикад, зведених місцевими сербами 10 грудня після арешту колишнього косовського поліцейського Деяна Пантіча за підозрою в причетності до нападу на представників Центральної виборчої комісії 6 грудня.

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Президент Сербії Александар Вучич 21 грудня заявив, що барикади будуть зняті лише тоді, коли Косово сформує асоціацію муніципалітетів із сербським населенням.

У зверненні 22 грудня до учасників протесту в Рударе Вучич підтримав вимоги сербів на півночі Косова.

Місцеві серби з 11 грудня блокують шляхи до сербських анклавів у Косово. У відповідь косовська поліція заблокувала два з-поміж трьох пунктів перетину кордону з Сербією.

Ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Влада Косова звинуватила його в застосуванні насильства проти посадовців, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади на півночі Косова.

Багато косовських сербів протестують проти проведення цих виборів, призначених після того, як близько 600 сербських представників залишили органи влади Косова на знак протесту проти рішення уряду про невизнання сербських автомобільних номерів.

Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.