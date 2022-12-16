Уряд Сербії вимагає від КФОР розташувати сербські підрозділи у Косові

Кабінет міністрів Сербії звернувся до КФОР, міжнародних сил у Косові, з вимогою розташувати на півночі краю від 100 до 1000 сербських військовослужбовців, передає кореспондент Радіо Свобода.

Президент Александар Вучич заявив, що вони необхідні для захисту сербського населення. В інтервʼю державному телебаченню він висловив припущення, що КФОР відкине вимогу.

Белградська влада стверджує, що сербська сторона має право направити обмежені сили до Косова на підставі резолюції Ради безпеки ООН з 1999 року.

Ситуація на півночі Косова загострилася після затримання колишнього сербського поліцейського Деяна Пантіча. Влада Косова звинуватила його в застосуванні насильства проти посадовців, які займалися підготовкою виборів до місцевих органів влади на півночі Косова.

Місцеві серби вже сім діб блокують шляхи до сербських анклавів. У відповідь косовська поліція заблокувала два з-поміж трьох пунктів перетину кордону з Сербією.

Багато косовських сербів протестують проти проведення цих виборів, призначених після того, як близько 600 сербських представників залишили органи влади Косова на знак протесту проти рішення уряду про невизнання сербських автомобільних номерів.

Косово проголосило незалежність у 2008 році, а Сербія вважає регіон своєю територією. Незалежність Косова визнає половина держав-членів ООН, включно зі США та більшістю країн ЄС та НАТО. Водночас Україна та Росія не визнають незалежність Косова.