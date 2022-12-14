Лідери Косова підписали заявку на вступ до Євросоюзу. Підписи під документом поставили президентка Вйоса Османі, премʼєр-міністр Альбін Курті та голова парламенту Глаук Конюфца, повідомляє балканська служба Радіо Свобода.

Офіційна церемонія подання заявки відбудеться 15 грудня у Празі, столиці Чехії, яка до кінця року головує у Раді ЄС.

Президент Сербії Александар Вучич раніше заявив, що подання владою Косова заявки стане крахом угод Приштини та Белграда.

Косово, населений переважно албанцями колишній автономний край Югославії, 2008 року проголосило незалежність. З 1999 року його територія не під контролем Сербії та перебуває під протекторатом ООН. Сербські війська були виведені з території Косова внаслідок бомбардувань НАТО, які мали на меті порятунок албанського населення регіону від геноциду.

Близько 100 країн-членів ООН визнали незалежність Косова, але її не визнано Сербією, а також такими країнами, як Росія, Китай та кілька держав ЄС.

Сербія з 2012 року має статус кандидата в члени Євросоюзу.