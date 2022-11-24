Косово: після угоди з Сербією щодо номерних знаків Курті закликає до «великих кроків»

Прем’єр-міністр Косово Альбін Курті 24 листопада виступив на захист угоди з Сербією, досягнутою для запобігання кризі та можливому етнічному насильству, і сказав, що вона відкриває шлях для «великих кроків» для нормалізації відносин між балканськими сусідами.

На сесії національного законодавчого органу Косова, Скупщини, він сказав, що Приштина не накладатиме штрафи за номерні знаки, видані за часів, коли Косово було частиною Сербії.

«Ми дамо простір для переговорів щодо європейської пропозиції, яка раніше називалася «франко-німецькою», – заявив Курті, звертаючись до законодавців.

Курті також подякував міжнародним посередникам і висловив надію, що переговори щодо нормалізації можуть досягти результатів.

«Зараз не час для маленьких амбіцій, настав час для великих кроків», – написав голова уряду в своєму твітері.

Він висловив думку, що домовленість відкриває шлях для переговорів щодо «повної нормалізації відносин із Сербією» на основі пропозиції ЄС, яку підтримали Франція, Німеччина та Сполучені Штати.

Курті висловив особливу подяку послу США Джеффу Ховенье.

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель пообіцяв найближчими днями запросити представників Сербії та Косова для обговорення наступних кроків.

Тим часом президент Сербії Александар Вучич заявив журналістам у Белграді 24 листопада, що етнічні серби на півночі Косово, які на початку цього місяця залишили свою роботу в поліції, судах і на державних посадах на знак протесту проти закону про номерні знаки, повернуться на свої робочі місця лише після формування Асоціації сербських муніципалітетів.

Ця асоціація громад із сербською більшістю населення була погоджена в Брюссельській угоді 2013 року, але офіційно ніколи не існувала.

Курті, який прийшов до влади два роки тому, заявляв, що муніципалітети не можуть бути організовані за етнічними принципами.

Сербія підтримує «паралельну систему» підтримки етнічних сербів, яку Приштина вважає незаконною.

Цього тижня Косово планувало розпочати штрафувати близько 10 000 сербських водіїв на суму до 150 євро за користування старими сербськими номерними знаками.

На переговорах за підтримки ЄС на початку цього тижня між Курті та Вучичем не вдалося досягти згоди з цього питання.

Угода цього тижня передбачає, що Сербія припинить видавати номерні знаки з «позначками» міст Косова, а Косово припинить подальші дії, пов’язані з перереєстрацією транспортних засобів.