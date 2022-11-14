МЗС закликає Сербію не дозволяти мовлення Russia Today

У Міністерстві закордонних справ відреагували на повідомлення у ЗМІ про ймовірність поширення мовлення російського державного телеканалу Russia Today (RT) на території Сербії.

«В його (Russia Today – ред.) ефірах регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців. RT не має нічого спільного зі свободою слова та журналістикою. Пропаганда та дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству. Закликаємо Белград не ухвалювати таке рішення. Надання дозволу на мовлення Russia Today не відповідатиме курсу Сербії на здобуття членства в ЄС, який раніше запровадив санкції проти цього російського пропагандистського ресурсу», – зазначив речник МЗС України Олег Ніколенко у фейсбуці.

Він додав, що «сербський уряд також має розуміти, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії».

Влітку цього року сербські ЗМІ повідомляли, що в країні може почати мовлення філія російського державного телеканалу RT, який перебуває під санкціями ЄС. Сьогодні у сербській пресі почали з’являтися повідомлення, що канал таки запускається, і вже визначено його керівництво. Коли саме розпочнеться безпосередньо мовлення наразі невідомо.

Після російського вторгнення в Україну мовлення RT було заборонено у країнах ЄС та Канаді. Підрозділ RT у США припинив роботу.