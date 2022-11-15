Радник Рамзана Кадирова повідомив, що його прийняв президент Сербії в Белграді

Президент Сербії Александар Вучич прийняв у Белграді Турко Даудова, якого називають радником Рамзана Кадирова, президента Чеченської Республіки. Про це Даудов повідомив у своїх соцмережах.

Даудов повторив тезу російської пропаганди, за якою Росія нібито захищає свої «традиційні традиції» від західного світу.

«Незважаючи на всі труднощі і колосальний тиск з боку Європи, керівництво й народ Сербії продемонстрували підтримку РФ. Р. Кадиров попросив мене висловити вам повагу й передати, що багатовікові братні стосунки Росії й Сербії ще раз продемонстрували свою стійкість», – йдеться в коментарі представника чеченської влади.

Читайте також: МЗС закликає Сербію не дозволяти мовлення Russia Today

Сербський президент, за словами Даудова, заявив, що «російсько-сербські відносини не знищить жоден тиск».

Радник Кадирова на завершення зустрічі вручив президентові Сербії національну бурку й папаху – про це свідчить фотографія Вучича з цими елементами одягу.

На сайті Вучича, на державному телебаченні й проурядових сайтах немає інформації про візит чеченського діяча. Водночас, як передає кореспондент Радіо Свобода, про зустріч повідомляють портали белградських й загребських газет.