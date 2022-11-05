Представники сербів залишили всі державні інституції у Косові

У Белграді відбулася надзвичайна сесія Кабінету міністрів за участю президента Александра Вучича, після якої стало відомо, що представники сербів залишають всі інституції Косова: парламент, владу, правосуддя, поліцію та місцеві органи влади в чотирьох округах. Група сербських поліцейських церемонійно зняла свою уніформу перед телевізійними камерами, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Серби таким чином висловили протест проти рішення косовської влади, згідно з яким всі громадяни Косова з 1 листопада мають змінити сербські реєстраційні номери на косовські.

Президент Вучич вранці зустрівся з послами Китаю, РФ та з патріархом Сербської православної церкви Іринеєм. Він поінформував їх про ситуацію на сербсько-косовському кордоні й вимагав підтримати наступні кроки сербського уряду.

Раніше цього тижня глава держави повідомив громадянам, що на півдні країни над казармами та іншими військовими обʼєктами були зафіксовані шпіонські дрони. Через це Вучич наказав активізувати військові літаки. Президент Сербії навіть повідомив про збиття одного дрона невідомого походження. Знімків які б це підтвердили не було.

Представник косовських сербів заявив, що їхні представники повернуться до косовських інституцій в тому випадку, якщо влада в Приштині скасує рішення про переєстрацію автомобілів і якщо дозволить сформувати Спілку сербських общин. При цьому серби мають на увазі чотири округи, в яких було б запроваджене місцеве самоврядування, підпорядковане не косовській, а белградській владі.